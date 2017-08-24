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Бартомеу заранее догадывался об уходе Неймара в «ПСЖ»

Источник:  Sport.esКомментарии

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу рассказал о том, что догадывался об уходе форварда Неймара в «Пари Сен-Жермен» еще 22 июля после встречи с игроком в Нью-Йорке.

На фоне информации о возможном переходе бразильца президент клуба решил лично встретиться с ним, чтобы прояснить его будущее. В течение 15 минут Неймар всячески пытался убедить Бартомеу, что приоритетным вариантом остается для него «Барселона», однако, по словам президента клуба, он ему не поверил.

«Он не смотрел мне в глаза, – приводит Sport.es слова Бартомеу. – Это заставило подумать, что он больше сосредоточен на том, как уйти».

В тот же день, по информации источника, Бартомеу сообщил спортивному директору «Барселоны» Роберту Фернандесу о необходимости поиска замены Неймару.

Напомним, официально Неймар стал игроком «ПСЖ» 3 августа после того, как вице-чемпионы Франции заплатили «Барселоне» сумму отступных, прописанную в контракте игрока, в размере 222 миллионов евро.

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