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Агент: К Энгельсу есть огромный интерес, в том числе из России

Источник:  ТАССКомментарии

Защитник «Брюгге» Бьорн Энгельс может продолжить карьеру в России, сообщает ТАСС со ссылкой на агента игрока.

«Сейчас к игроку есть огромный интерес со стороны различных клубов Европы, в том числе и из России. Я не буду вам называть, какие именно клубы ведут переговоры по игроку, но могу сказать с уверенностью, что скоро вы все узнаете. Сегодня у игрока важный матч в Лиге Европы, после которого мы сядем с Бьорном и обсудим его будущее», – сказал агент Эверт Масалк.

Ранее сообщалось о том, что интерес к 22-летнему защитнику проявляют «Спартак» и «Зенит».

Энгельс начал пятый сезон в составе «Брюгге», с которым по разу выигрывал чемпионат (2016), Кубок (2015) и Суперкубок (2016) Бельгии.

Добавим, что в четверг «Брюгге» проводит ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы с АЕКом в Афинах.

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