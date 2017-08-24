Рустем Сайманов: «Локомотив» готов был взять Жонатаса лишь в аренду

Спортивный директор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал, что Жонатас, перешедший в «Ганновер», мог оказаться в «Локомотиве».

– Важно понимать, что у клуба есть стратегические задачи и тактические. Когда новое руководство представило нам свое видение развития клуба, была озвучена главная цель – построить крепкий клуб, твердо стоящий на ногах. Новое руководство четко знает, чего хочет, сколько и за что готово платить. В краткосрочной перспективе, для начала наша задача – нормализовать и уровнять бюджет. Сейчас мы и работаем в этом направлении. Мы должны максимально разгрузить зарплатную ведомость клуба. На Жонатаса был устойчивый спрос в Европе, и мы приняли решение о его продаже.

Были ли еще предложения помимо «Ганновера»? Да, был испанский «Алавес», который до последнего момента нас атаковал. Они очень хотели взять Жонатаса. Были предложения из Турции. Информация об интересе «Локомотива» – это тоже правда. Москвичи были готовы лишь на аренду. Понятно, что нас такой вариант не устраивал. Мы продали Жонатаса за 9 миллионов евро. Сделку провели быстро, в течение двух недель, - передает слова Сайманова «БИЗНЕС Online».

Добавим, что в нынешнем сезоне Жонатас в составе «Рубина» забил 4 мяча в 5 встречах. 22 августа Немецкий «Ганновер» объявил о переходе нападающего из «Рубина».