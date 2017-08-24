«Манчестер Юнайтед» объявил о подписании контракта с Ибрагимовичем

Форвард Златан Ибрагимович подписал новый однолетний контракт с «Манчестер Юнайтед» и будет выступать под десятым номером, сообщает официальный сайт клуба.

35-летний швед провел в составе манкунианцев прошлый сезон и забил 28 голов в 48 матчах во всех турнирах.

В апреле в ответной игре 1/8 финала Лиги Европы с «Андерлехтом» (2:1) Ибрагимович получил травму колена, из-за которой выбыл из строя до конца года.

«Я вернулся, чтобы завершить начатое, – сказал Ибрагимович. – Это всегда было нашим общим с клубом желанием. Не могу дождаться, когда снова выйду на поле «Олд Траффорд». В то же время я осознаю, что мне нужно время, чтобы быть к этому готовым. Я усердно работаю и продолжу это делать, чтобы в лучшем, насколько это возможно, состоянии подготовиться к своему возвращению».

Добавим, что в составе «Манчестер Юнайтед» Ибрагимович стал обладателем Кубка лиги и победителем Лиги Европы.