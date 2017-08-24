«Манчестер Юнайтед» объявил о подписании контракта с Ибрагимовичем
Форвард Златан
Ибрагимович подписал новый однолетний контракт с «Манчестер Юнайтед» и будет
выступать под десятым номером, сообщает официальный сайт клуба.
35-летний швед провел в составе манкунианцев прошлый сезон и забил 28 голов в 48 матчах во всех турнирах.
В апреле в ответной игре 1/8 финала Лиги Европы с «Андерлехтом» (2:1) Ибрагимович получил травму колена, из-за которой выбыл из строя до конца года.
«Я вернулся, чтобы завершить начатое, – сказал Ибрагимович. – Это всегда было нашим общим с клубом желанием. Не могу дождаться, когда снова выйду на поле «Олд Траффорд». В то же время я осознаю, что мне нужно время, чтобы быть к этому готовым. Я усердно работаю и продолжу это делать, чтобы в лучшем, насколько это возможно, состоянии подготовиться к своему возвращению».
Добавим, что в составе «Манчестер Юнайтед» Ибрагимович стал обладателем Кубка лиги и победителем Лиги Европы.
#Zlat10 pic.twitter.com/jnjJHnLJy4— Manchester United (@ManUtd) 24 августа 2017 г.