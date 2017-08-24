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Тораль стал игроком «Халл Сити»

Источник:  ФК «Халл Сити»Комментарии

Полузащитник лондонского «Арсенала» Хон Тораль стал игроком «Халл Сити».

Как сообщает официальный сайт «тигров», соглашение с Торалем рассчитано на три года с возможностью продления на еще один.

Отметим, ранее Тораль выступал за Брентфорд», «Гранаду», «Глазго» и «Бирмингем».

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