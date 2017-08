Полузащитник лондонского «Арсенала» Хон Тораль стал игроком «Халл Сити».

Как сообщает официальный сайт «тигров», соглашение с Торалем рассчитано на три года с возможностью продления на еще один.

📑 | We are delighted to confirm the signing of Jon Toral from @Arsenal #WelcomeJon pic.twitter.com/3SbaPGrWec