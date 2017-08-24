Тораль стал игроком «Халл Сити»
Источник: ФК «Халл Сити»Комментарии
Полузащитник лондонского «Арсенала» Хон Тораль стал игроком «Халл Сити».
Как сообщает официальный сайт «тигров», соглашение с Торалем рассчитано на три года с возможностью продления на еще один.
📑 | We are delighted to confirm the signing of Jon Toral from @Arsenal #WelcomeJon pic.twitter.com/3SbaPGrWec— Hull City (@HullCity) 24 августа 2017 г.
Отметим, ранее Тораль выступал за Брентфорд», «Гранаду», «Глазго» и «Бирмингем».
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