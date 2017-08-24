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Жозе Моуринью: Ибрагимович будет важен для «Манчестер Юнайтед» во второй части сезона

Источник:  ФК «Манчестер Юнайтед»Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал подписание нового контракта с форвардом Златаном Ибрагимовичем.

«Мы рады, что Златан на пути к своему возвращению, – приводит слова португальца официальный сайт клуба. – И мы также рады, что его амбиции и опыт возвращаются в команду. После того, что он сделал в прошлом сезоне, он заслужил, чтобы мы ему поверили и терпеливо ждали его возвращения. У меня нет сомнений в том, что он будет важен для нас во второй половине сезона».

Напомним, 35-летний швед подписал новый однолетний контракт с клубом. В прошлом сезоне Ибрагимович провел за «Манчестер Юнайтед» 48 матчей во всех турнирах и забил 28 голов.

В апреле в ответной игре 1/8 финала Лиги Европы с «Андерлехтом» (2:1) Ибрагимович получил травму колена, из-за которой выбыл из строя до конца года.

В нынешнем сезоне Ибрагимович будет выступать в команде под десятым номером, который освободился после ухода форварда Уэйна Руни в «Эвертон».

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