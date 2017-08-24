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Коннор Макдэвид: Каждый знает, кто является лучшим игроком в НХЛ

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид прокомментировал тот факт, что он занял первое место в рейтинге The Hockey News.

- Каждый знает, кто является лучшим игроком в НХЛ, и это не я. Я не согласен с этим рейтингом, поэтому для меня он не значит слишком много. Наверное, это большая честь, но мне всё ещё предстоит много работать над собой. Сидни Кросби находит способ забивать абсолютно разные голы из любых положений. Мне бы хотелось найти способ забить больше голов, чем он. Но он знает, как это делать лучше всех, – цитирует Макдэвида официальный сайт НХЛ.

Напомним, что в минувшем чемпионате Макдэвид стал лучшим бомбардиром лиги, набрав 100 (30+70) очков, и был признан самым ценным игроком сезона.

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