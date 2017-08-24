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Магомед Оздоев: Я даже не отвлекаюсь на разговоры о «Спартаке»

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев высказался об интересе со стороны «Спартака».

– Я даже не смотрю, что там пишут, – приводит «Р-Спорт» слова Оздоева. – Когда в первый раз написали об интересе «Спартака», я случайно увидел это в группе знакомых ребят в Whatsapp. Я даже не отвлекаюсь на эти разговоры. Если что-то будет, то клуб меня вызовет и скажет: «Магомед, вот так-то и так-то». А пока ничего такого нет, поэтому я не реагирую на слухи.

– Вас приглашали в московский «Спартак» летом 2015 года, но вы обещали Ринату Билялетдинову, что останетесь, и в итоге не ушли. Не жалели потом об этом?
– Это не было связано с каким-то моим отказом от перехода. Я не ушел, так как просто на тот момент не посчитал нужным что-то менять, а не потому, что плохо относился к «Спартаку». «Спартак» для российского чемпионата гранд, и он всегда будет грандом, так как у него большая поддержка болельщиков. Я никогда не жалел о своем решении, так как нет смысла этого делать. Я счастлив в том месте, где нахожусь. Я хотел остаться в «Рубине», и для меня это было лучшее решение на тот момент. Да, какие-то обстоятельства сложились не так в «Рубине», но это жизнь.

Напомним, Оздоев выступает за «Рубин» с 2014 года, когда перешел в команду из «Локомотива». Вторую половину минувшего сезона 24-летний игрок провел в аренде в «Ахмате».

В нынешнем сезоне Оздоев провел без замен все семь матчей команды в премьер-лиге.

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