«Химик» заключил соглашение с Никитой Квартальновым

«Химик» подписал контракт с нападающим Никитой Квартальновым. Об этом сообщает официальный сайт воскресенской команды.

Как отмечается, соглашение носит односторонний характер.

В КХЛ Квартальнов выступал за клубы: «Сибирь», ЦСКА, «Нефтехимик». Всего нападающий за 4 сезона в КХЛ провел 131 матч (в том числе 14 в плей-офф) и набрал 11 (7+4) очков.

В прошлом сезоне Квартальнов провел 27 игр в составе «Нефтехимика» и набрал 4 (2+2) очка.