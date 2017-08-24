Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Сибирь1 : 1Динамо Рига
Футбол  Динамо Киев- : -Маритиму
Футбол  Фенербахче- : -Вардар
Хоккей  Барыс0 : 0Спартак
Футбол  Зенит- : -Утрехт
Футбол  Црвена Звезда- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Химик» заключил соглашение с Никитой Квартальновым

Источник:  ХК «Химик»Комментарии

«Химик» подписал контракт с нападающим Никитой Квартальновым. Об этом сообщает официальный сайт воскресенской команды.

Как отмечается, соглашение носит односторонний характер.

В КХЛ Квартальнов выступал за клубы: «Сибирь», ЦСКА, «Нефтехимик». Всего нападающий за 4 сезона в КХЛ провел 131 матч (в том числе 14 в плей-офф) и набрал 11 (7+4) очков.

В прошлом сезоне Квартальнов провел 27 игр в составе «Нефтехимика» и набрал 4 (2+2) очка.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«СКА-Нева» проведет домашние матчи в «Хоккейном городе»Домашней ареной «СКА-Невы» в новом сезоне ВХЛ станет «Хоккейный город», сообщает официальный сайт армейцев.ХК «Сочи» отправил Титова и Бойчука в «Дизель»Защитник ХК «Сочи» Александр Титов и форвард Дмитрий Бойчук отправлены в пензенский «Дизель» - фарм-клуб сочинцев в ВХЛ. Об этом сообщает официальный сайт клуба.«Кузня» ведет переговоры со Счастливым и ЧерновымНовокузнецкий «Металлург» ведет переговоры о подписании контрактов с нападающими Петром Счастливым и Артемом Черновым, сообщается на официальном сайте клуба.«СКА-Нева» уступила сборной Канаде на турнире имени Пучкова в матче за бронзуВ матче за третье место турнира имени Пучкова «СКА-Нева» проиграла сборной Канаде со счетом 0:4.«Кузня» подписала экс-форварда «Оттавы»Новокузнецкий «Металлург» подписал контракт с нападающим Дэвидом Дзиерзински.
Футбол
Агент: К Энгельсу есть огромный интерес, в том числе из России
Футбол
Бартомеу заранее догадывался об уходе Неймара в «ПСЖ»
Бокс
Николай Валуев: Я думаю, что Мэйвезер победит
Формула-1
Вандорн потеряет 35 мест на старте домашнего Гран-при Бельгии
все новости
Химик
Химиккалендарьстатистика
Никита Квартальнов
Никита Квартальноввсе новости
ВХЛ
ВХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости