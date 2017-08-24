«Химик» заключил соглашение с Никитой Квартальновым
Источник: ХК «Химик»Комментарии
«Химик» подписал контракт с нападающим Никитой Квартальновым. Об этом сообщает официальный сайт воскресенской команды.
Как отмечается, соглашение носит односторонний характер.
В КХЛ Квартальнов выступал за клубы: «Сибирь», ЦСКА, «Нефтехимик». Всего нападающий за 4 сезона в КХЛ провел 131 матч (в том числе 14 в плей-офф) и набрал 11 (7+4) очков.
В прошлом сезоне Квартальнов провел 27 игр в составе «Нефтехимика» и набрал 4 (2+2) очка.
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