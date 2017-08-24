Женская сборная России вышла в полуфинал Универсиады
Женская сборная России
по футболу победила Южную Корею в ¼ финала Универсиады в Тайбэе.
Основное время матча завершилось без голов, а в серии пенальти российская команда была точнее (5:4).
В составе сборной России голы в послематчевой серии забили: Анна Чоловяга, Маргарита Черномырдина, Марина Федорова, Надежда Смирнова и Екатерина Пантюхина. А голкипер Татьяна Щербак отразила заключительный удар соперника.
Соперником сборной России по полуфиналу станет Бразилия, победившая с минимальным счетом Канаду (1:0). В другом полуфинале сыграют Япония и ЮАР.
Тайбэй (Тайвань)
Универсиада
Футбол
Женщины
Плей-офф
¼ финала
Южная Корея – Россия –
0:0, по пенальти – 4:5
Мексика – Япония – 2:3 (0:1)
США – ЮАР – 0:1 (0:0)
Канада – Бразилия – 0:1 (0:0)
В полуфиналах 26 августа сыграют:
Россия – Бразилия
ЮАР – Япония