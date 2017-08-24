Женская сборная России вышла в полуфинал Универсиады

Женская сборная России по футболу победила Южную Корею в ¼ финала Универсиады в Тайбэе.

Основное время матча завершилось без голов, а в серии пенальти российская команда была точнее (5:4).

В составе сборной России голы в послематчевой серии забили: Анна Чоловяга, Маргарита Черномырдина, Марина Федорова, Надежда Смирнова и Екатерина Пантюхина. А голкипер Татьяна Щербак отразила заключительный удар соперника.

Соперником сборной России по полуфиналу станет Бразилия, победившая с минимальным счетом Канаду (1:0). В другом полуфинале сыграют Япония и ЮАР.

Тайбэй (Тайвань)

Универсиада

Футбол

Женщины

Плей-офф

¼ финала

Южная Корея – Россия – 0:0, по пенальти – 4:5

Мексика – Япония – 2:3 (0:1)

США – ЮАР – 0:1 (0:0)

Канада – Бразилия – 0:1 (0:0)

В полуфиналах 26 августа сыграют:

Россия – Бразилия

ЮАР – Япония