Константин Лепехин: Если «Зенит» не станет чемпионом, будущее Манчини в клубе вызывает сомнения

Бывший защитник «Зенита» Константин Лепехин высказался о новичках и перспективах команды в нынешнем сезоне.

Накануне лидер премьер-лиги объявил о подписании контракта с защитником «Индепендьенте» Эмилиано Ригони. Также «Зенит» может пополнить игрок обороны «Валенсии» Аймен Абденнур.

«Уверен, что Абденнур и Ригони пригодятся клубу, – приводят «Известия» слова Лепехина. – Манчини строит команду под себя, и ему предоставлен карт-бланш на приобретение новых футболистов. Он знает, что делает, и ему стоит довериться.

В таких условиях главному тренеру, безусловно, легче работать. Но теперь с него можно спрашивать за результат в полном объеме. Если клуб после таких дорогостоящих приобретений не сможет выиграть чемпионат, то будущее итальянца в клубе вызывает сомнения».