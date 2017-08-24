Руслан Аджинджал: Игра с «Црвеной Звездой» будет очень тяжелая, но я уверен в результате

Тренер «Краснодара» Руслан Аджинджал поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча плей-офф квалификации Лиги Европы, «Краснодар» на выезде сыграет против «Црвены Звезды».

- Безусловно, мы ожидаем только победы. Я думаю, что у нас все предпосылки к этому есть. Игра будет очень тяжелая, но я уверен в результате: мы должны и обязаны проходить дальше. Из первого матча мы сделали выводы и сегодня постараемся все наработки воплотить в игре. Мы сыграли с этой командой, узнали ее и думаю, что все у нас получится. Но еще раз повторюсь: я точно знаю, что игра будет очень сложная, нужно сконцентрироваться и приложить максимум усилий, - передает слова Аджинждала «Р-Спорт».

Напомним, что встреча пройдет в четверг, 24 августа, в Белграде на поле стадиона «Райко Митич» и начнется в 22:00 по московскому времени. В первом матче «Краснодар» дома победил «Црвену Звезду» со счетом 3:2.