Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Сибирь1 : 1Динамо Рига
Футбол  Динамо Киев- : -Маритиму
Футбол  Фенербахче- : -Вардар
Хоккей  Барыс0 : 0Спартак
Футбол  Зенит- : -Утрехт
Футбол  Црвена Звезда- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Руслан Аджинджал: Игра с «Црвеной Звездой» будет очень тяжелая, но я уверен в результате

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Тренер «Краснодара» Руслан Аджинджал поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча плей-офф квалификации Лиги Европы, «Краснодар» на выезде сыграет против «Црвены Звезды».

- Безусловно, мы ожидаем только победы. Я думаю, что у нас все предпосылки к этому есть. Игра будет очень тяжелая, но я уверен в результате: мы должны и обязаны проходить дальше. Из первого матча мы сделали выводы и сегодня постараемся все наработки воплотить в игре. Мы сыграли с этой командой, узнали ее и думаю, что все у нас получится. Но еще раз повторюсь: я точно знаю, что игра будет очень сложная, нужно сконцентрироваться и приложить максимум усилий, - передает слова Аджинждала «Р-Спорт».

Напомним, что встреча пройдет в четверг, 24 августа, в Белграде на поле стадиона «Райко Митич» и начнется в 22:00 по московскому времени. В первом матче «Краснодар» дома победил «Црвену Звезду» со счетом 3:2.

Голосование: Пройдет ли «Краснодар» «Црвену Звезду»?

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Локомотив» арендовал чемпиона Европы. Таблица трансферов РФПЛ«Локомотив» арендовал чемпиона Европы. Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Лучший ход «Зенита» в сезоне – не Манчини и не Кокорин. Вот чему надо завидоватьЛучший ход «Зенита» в сезоне – не Манчини и не Кокорин. Вот чему надо завидоватьДаже бакланы не мешают прилично заполнять стадион на Крестовском.Виктор Классон: «Краснодар» справится с напряженным графикомПолузащитник «Краснодара» Виктор Классон поделился ожиданиями от ответного матча 4-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Црвены Звезды».Александр Бубнов: «Краснодару» будет непросто в БелградеБывший защитник «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего матча плей-офф квалификации Лиги Европы, «Краснодар» на выезде сыграет против «Црвены Звезды».Вячеслав Малафеев: Не сомневаюсь, что «Зенит» выиграет ответный матч с «Утрехтом»Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился мнением об ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы против «Утрехта».
Футбол
Бартомеу заранее догадывался об уходе Неймара в «ПСЖ»
Бокс
Николай Валуев: Я думаю, что Мэйвезер победит
Формула-1
Вандорн потеряет 35 мест на старте домашнего Гран-при Бельгии
Футбол
Поль Погба: Руни навсегда останется легендой
все новости
Црвена Звезда
Црвена Звездакалендарьстатистика
Краснодар
Краснодаркалендарьстатистика
Руслан Аджинджал
Руслан Аджинджалвсе новости
Лига Европы
Лига Европытаблицакалендарьстатистикатексты/новости