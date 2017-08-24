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«Адмирал» объявил о подписании Григоренко

Источник:  ХК «Адмирал»Комментарии

Форвард Евгений Григоренко продолжит карьеру в «Адмирале», сообщает официальный сайт клуба. 25-летний нападающий, проходивший просмотр в команде, подписал с «Адмиралом» полноценный контракт до конца сезона.

Воспитанник магнитогорского «Металлурга» начинал сезон 2016/2017 в «Нефтехимике», после чего выступал за «Ариаду» (Волжск) в ВХЛ, а затем перешел в «Ак Барс». В общей сложности он провел в чемпионате КХЛ десять матчей и забил один гол при показателе полезности «–6» и двух минутах штрафа.

Самым удачным для Григоренко был сезон 2015/2016, в котором он отметился 24 (9+15) очками за результативность в 57 матчах за «Нефтехимик».

Добавим, что в сезоне 2013/2014 Григоренко стал обладателем Кубка Гагарина в составе «Магнитки».

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