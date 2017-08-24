Олег Корнаухов: От Щенникова давно ждали результативной игры
Бывший защитник ЦСКА
Олег Корнаухов высказался об игре защитника команды Георгия Щенникова.
Накануне 26-летний игрок обороны открыл счет в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Янг Бойз» (2:0).
«Перед глазами у Щенникова есть хороший пример – Марио Фернандес, который показывает, как должен играть современный фланговый защитник. На мировом уровне все уже давно действуют в похожей манере.
«Бровочники» не то что могут, а должны забивать по несколько мячей в сезоне и отдавать хотя бы несколько голевых передач с флангов. От Жоры этого ждали, причем ждали очень давно, и в этом году стало чуть-чуть получаться», – приводит «Газета.Ru» слова Корнаухова.
Напомним, ранее в нынешнем сезоне Щенников забил в премьер-лиге «Рубину» и «Спартаку». С тремя голами он является лучшим бомбардиром команды.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча ЦСКА – «Янг Бойз»
Матч
Голы
Щенников 45 (1:0). Дзагоев 64 (2:0).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Березуцкий А., Васин, Фернандес, Щенников, Вернблум, Дзагоев (Натхо, 69), Головин, Чалов (Жамалетдинов, 75), Витиньо (Игнашевич, 90)
Янг Бойз: фон Бальмоос, Бенито (Лотомба, 74), Мбабу, фон Берген, Бертоне, Нуху, Саного, Сулеймани, Раве (Фасснахт, 73), Ассале, Нсаме
Предупреждения:
Дзагоев, 48; Березуцкий А., 60 - Ассале, 51; Нуху, 80
Судья:
Анастасиос Сидиропулос (Греция)
Место и дата
23 августа 21:45, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция