Олег Корнаухов: От Щенникова давно ждали результативной игры

Бывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов высказался об игре защитника команды Георгия Щенникова.

Накануне 26-летний игрок обороны открыл счет в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Янг Бойз» (2:0).

«Перед глазами у Щенникова есть хороший пример – Марио Фернандес, который показывает, как должен играть современный фланговый защитник. На мировом уровне все уже давно действуют в похожей манере.

«Бровочники» не то что могут, а должны забивать по несколько мячей в сезоне и отдавать хотя бы несколько голевых передач с флангов. От Жоры этого ждали, причем ждали очень давно, и в этом году стало чуть-чуть получаться», – приводит «Газета.Ru» слова Корнаухова.

Напомним, ранее в нынешнем сезоне Щенников забил в премьер-лиге «Рубину» и «Спартаку». С тремя голами он является лучшим бомбардиром команды.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча ЦСКА – «Янг Бойз»