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Олег Корнаухов: От Щенникова давно ждали результативной игры

Источник:  Газета.RuКомментарии

Бывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов высказался об игре защитника команды Георгия Щенникова.

Накануне 26-летний игрок обороны открыл счет в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Янг Бойз» (2:0).

«Перед глазами у Щенникова есть хороший пример – Марио Фернандес, который показывает, как должен играть современный фланговый защитник. На мировом уровне все уже давно действуют в похожей манере.

«Бровочники» не то что могут, а должны забивать по несколько мячей в сезоне и отдавать хотя бы несколько голевых передач с флангов. От Жоры этого ждали, причем ждали очень давно, и в этом году стало чуть-чуть получаться», – приводит «Газета.Ru» слова Корнаухова.

Напомним, ранее в нынешнем сезоне Щенников забил в премьер-лиге «Рубину» и «Спартаку». С тремя голами он является лучшим бомбардиром команды.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча ЦСКА – «Янг Бойз»

Матч

ЦСКА - Янг Бойз - 2:0 (1:0)

Голы

Щенников 45 (1:0). Дзагоев 64 (2:0).

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Березуцкий А., Васин, Фернандес, Щенников, Вернблум, Дзагоев (Натхо, 69), Головин, Чалов (Жамалетдинов, 75), Витиньо (Игнашевич, 90)

Янг Бойз: фон Бальмоос, Бенито (Лотомба, 74), Мбабу, фон Берген, Бертоне, Нуху, Саного, Сулеймани, Раве (Фасснахт, 73), Ассале, Нсаме

Предупреждения:

Дзагоев, 48; Березуцкий А., 60 - Ассале, 51; Нуху, 80

Судья:

Анастасиос Сидиропулос (Греция)

Место и дата

23 августа 21:45, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

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