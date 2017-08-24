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DreamHack разрешила тренерам общаться с игроками перед раундами

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Организация DreamHack разрешила тренерам общаться с игроками во время тайм-аутов, перед началом раунда и во время смены сторон.

Новые правила:

• 30 секунд во время 4 тайм-аутов на одной карте; 
• 20 секунд перед началом раунда;
• 60 секунд во время смены сторон; 
• 30 секунд при смене сторон во время овертайма.

Новые правила будут действовать начиная с турнира DreamHack Masters Malmö 2017, который пройдет с 30 августа по 3 сентября в шведском городе Мальмё. Призовой фонд чемпионата составит 250 000 долларов.

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