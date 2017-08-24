DreamHack разрешила тренерам общаться с игроками перед раундами
Организация DreamHack разрешила тренерам общаться с игроками во время тайм-аутов, перед началом раунда и во время смены сторон.
Новые правила:
• 30 секунд во время 4 тайм-аутов на одной карте;
• 20 секунд перед началом раунда;
• 60 секунд во время смены сторон;
• 30 секунд при смене сторон во время овертайма.
Новые правила будут действовать начиная с турнира DreamHack Masters Malmö 2017, который пройдет с 30 августа по 3 сентября в шведском городе Мальмё. Призовой фонд чемпионата составит 250 000 долларов.
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