«Салават Юлаев» расторг контракт с Кубаликом

«Салават Юлаев» расторг контракт с Домиником Кубаликом. Об этом сообщает официальный сайт уфимской команды.

Отмечается, что 22-летний чешский нападающий планирует продолжить выступление в Швейцарской национальной лиге.

Кубалик присоединился к уфимской команде в это межсезонье. Форвард был задрафтован уфимским клубом в 2016 году. В Чехии нападающий выступал за команду из родного города Пльзень.