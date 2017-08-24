«Салават Юлаев» расторг контракт с Кубаликом
Источник: ХК «Салават Юлаев»Комментарии
«Салават Юлаев»
расторг контракт с Домиником Кубаликом. Об этом сообщает официальный сайт
уфимской команды.
Отмечается, что 22-летний чешский нападающий планирует продолжить выступление в Швейцарской национальной лиге.
Кубалик
присоединился к уфимской команде в это межсезонье. Форвард был задрафтован
уфимским клубом в 2016 году. В Чехии нападающий выступал за команду из родного
города Пльзень.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически