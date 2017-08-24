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Леонид Вайсфельд: «Салават Юлаев» вернется к кандидатуре Кубалика – права в КХЛ останутся у нас

Источник:  ХК «Салават Юлаев»Комментарии

Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд прокомментировал расторжение контракта с нападающим команды Домиником Кубаликом.

- Откровенно говоря, такая  достаточно сложная ситуация. Наша атакующая линия, конечно, не пострадает. Подписывая Кубалика, мы имели в виду, что не очень понимали как там с Хартикайненом, восстановится ли он сразу. Слава Богу, Хартикайнен готов играть.

Доминик очень перспективный молодой игрок и у него все впереди. И это не наша была инициатива расторгнуть контракт. Просто мы не могли ему гарантировать, что он будет играть 100 процентов матчей.

Он хотел иметь больше практики. Мы поговорили, и он решил для себя, что для его прогресса будет лучше поиграть в Европе несколько лет. Говорил, что потом с удовольствием вернется сюда.

Честно говоря, у меня другая точка зрения относительно его прогресса. Я думал, что ему лучше играть в КХЛ. Но, учитывая интересы клуба с одной стороны, мы должны учитывать интересы, желания игрока. Человек должен получать удовольствие от процесса. А просто так его держать здесь, понимая, что он здесь, а голова его в другом месте, смысла нет.

Мы будем следить за Домиником, как он будет развиваться. И если будет прогресс в его карьере, безусловно, мы вернемся к его кандидатуре – права в КХЛ останутся у нас, - передает слова Вайсфельда официальный сайт уфимской команды.

Ранее стало известно, что чешский форвард расторг контракт с фуимским клубом и продолжит карьеру в Швейцарии.

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