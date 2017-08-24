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«Сибирь» обыграла рижское «Динамо», забросив победную шайбу на 59-й минуте

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Сибири» переиграли на своей площадке рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1.

Заброшенными шайбами у новосибирского клуба отличились Игорь Левицкий и  Александер Бергстрем. Точным броском в составе рижан отметился Дэнни Кристо.

В следующей встрече «Сибирь» дома 26 августа примет «»Северсталь». В тот же день «Динамо» в гостях встретится с «Барысом».

Матч

Сибирь - Динамо Р - 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Голы:

Левицкий (Игнатович, Санников), 24:07 (1:0 - бол.). Кристо (Гальярди), 37:34 (1:1). Бергстрем (Коньков, Верещагин), 58:51 (2:1).

Место и дата

24 августа 15:30, ЛДС Сибирь, Онлайн-трансляция

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