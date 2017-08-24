«Сибирь» обыграла рижское «Динамо», забросив победную шайбу на 59-й минуте

Хоккеисты «Сибири» переиграли на своей площадке рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1.

Заброшенными шайбами у новосибирского клуба отличились Игорь Левицкий и Александер Бергстрем. Точным броском в составе рижан отметился Дэнни Кристо.

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В следующей встрече «Сибирь» дома 26 августа примет «»Северсталь». В тот же день «Динамо» в гостях встретится с «Барысом».