«Сибирь» обыграла рижское «Динамо», забросив победную шайбу на 59-й минуте
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Хоккеисты «Сибири» переиграли на своей
площадке рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1.
Заброшенными шайбами у новосибирского клуба отличились Игорь Левицкий и Александер Бергстрем. Точным броском в составе рижан отметился Дэнни Кристо.
В следующей встрече «Сибирь» дома 26 августа примет «»Северсталь». В тот же день «Динамо» в гостях встретится с «Барысом».
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