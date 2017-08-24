Евгений Гинер: Я доволен командой в любом случае
Президент московского ЦСКА Евгений Гинер заявил, что доволен европейской кампанией армейцев. Вчера красно-синие на своем поле переиграли «Янг Бойз» и вышли в групповую стадию Лиги чемпионов.
«Спасибо за поздравления с выходом в Лигу чемпионов. Европейская кампания ЦСКА? Я вообще всем доволен, в любом случае», - приводит слова Гинера «Р-Спорт».
Напомним, жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоится в четверг в Монако и начнется в 19:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого мероприятия.
Матч
Голы
Щенников 45 (1:0). Дзагоев 64 (2:0).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Березуцкий А., Васин, Фернандес, Щенников, Вернблум, Дзагоев (Натхо, 69), Головин, Чалов (Жамалетдинов, 75), Витиньо (Игнашевич, 90)
Янг Бойз: фон Бальмоос, Бенито (Лотомба, 74), Мбабу, фон Берген, Бертоне, Нуху, Саного, Сулеймани, Раве (Фасснахт, 73), Ассале, Нсаме
Предупреждения:
Дзагоев, 48; Березуцкий А., 60 - Ассале, 51; Нуху, 80
Судья:
Анастасиос Сидиропулос (Греция)
Место и дата
23 августа 21:45, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция