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Евгений Гинер: Я доволен командой в любом случае

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер заявил, что доволен европейской кампанией армейцев. Вчера красно-синие на своем поле переиграли «Янг Бойз» и вышли в групповую стадию Лиги чемпионов.

«Спасибо за поздравления с выходом в Лигу чемпионов. Европейская кампания ЦСКА? Я вообще всем доволен, в любом случае», - приводит слова Гинера «Р-Спорт».

Напомним, жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоится в четверг в Монако и начнется в 19:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого мероприятия.

Матч

ЦСКА - Янг Бойз - 2:0 (1:0)

Голы

Щенников 45 (1:0). Дзагоев 64 (2:0).

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Березуцкий А., Васин, Фернандес, Щенников, Вернблум, Дзагоев (Натхо, 69), Головин, Чалов (Жамалетдинов, 75), Витиньо (Игнашевич, 90)

Янг Бойз: фон Бальмоос, Бенито (Лотомба, 74), Мбабу, фон Берген, Бертоне, Нуху, Саного, Сулеймани, Раве (Фасснахт, 73), Ассале, Нсаме

Предупреждения:

Дзагоев, 48; Березуцкий А., 60 - Ассале, 51; Нуху, 80

Судья:

Анастасиос Сидиропулос (Греция)

Место и дата

23 августа 21:45, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

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