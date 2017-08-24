Евгений Гинер: Я доволен командой в любом случае

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер заявил, что доволен европейской кампанией армейцев. Вчера красно-синие на своем поле переиграли «Янг Бойз» и вышли в групповую стадию Лиги чемпионов.

«Спасибо за поздравления с выходом в Лигу чемпионов. Европейская кампания ЦСКА? Я вообще всем доволен, в любом случае», - приводит слова Гинера «Р-Спорт».

Напомним, жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоится в четверг в Монако и начнется в 19:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого мероприятия.