«Зенит» – «Утрехт». Кузяев и Шатов – в стартовом составе сине-бело-голубых
Источник: ФК «Зенит»Комментарии
Тренерский штаб «Зенита» назвал состав команды ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы против «Утрехта».
Стартовый состав: Лунев, Кришито, Маммана, Иванович, Кузяев, Шатов, Паредес, Смольников, Ерохин, Кокорин, Дриусси.
Запасные: Лодыгин, Терентьев, Краневиттер, Нету, Нобоа, Дзюба.
Напомним, игра «Зенита» с «Утрехтом» пройдет 24 августа и начнется в 20:00. «Советский спорт» будет вести текстовую трансляцию.
Первая встреча завершилась победой голландской команды со счетом 1:0.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически