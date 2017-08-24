«Зенит» – «Утрехт». Лабиад и Эмануэльсон – в основе гостей
Источник: UEFA (УЕФА)Комментарии
Тренерский штаб «Утрехта» назвал состав команды на ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы против «Зенита».
Стартовый состав: Рогор-Йенсен, Лейвин, Керк, Аюб, Лабиад, Дессерс, Янссен, Клайбер, Эмануэльсон, ван де Стреек, Браафхейд.
Запасные: Марсман, ван дер Маарел, Думич, ван дер Меер, Трупе, Баебек, Гертлер.
Напомним, игра «Зенита» с «Утрехтом» пройдет 24 августа и начнется в 20:00. «Советский спорт» будет вести текстовую трансляцию.
Первая встреча завершилась победой голландской команды со счетом 1:0.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически