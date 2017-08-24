Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Сибирь2 : 1Динамо Рига
Футбол  Динамо Киев- : -Маритиму
Футбол  Фенербахче- : -Вардар
Хоккей  Барыс2 : 0Спартак
Футбол  Зенит- : -Утрехт
Футбол  Црвена Звезда- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Зенит» – «Утрехт». Лабиад и Эмануэльсон – в основе гостей

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Тренерский штаб «Утрехта» назвал состав команды на ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы против «Зенита».

Стартовый состав: Рогор-Йенсен, Лейвин, Керк, Аюб, Лабиад, Дессерс, Янссен, Клайбер, Эмануэльсон, ван де Стреек, Браафхейд.

Запасные: Марсман, ван дер Маарел, Думич, ван дер Меер, Трупе, Баебек, Гертлер.

Напомним, игра «Зенита» с «Утрехтом» пройдет 24 августа и начнется в 20:00. «Советский спорт» будет вести текстовую трансляцию.

Первая встреча завершилась победой голландской команды со счетом 1:0.

Матч

Зенит - Утрехт

Состав

Зенит: Лунев, Смольников, Маммана, Кришито, Иванович, Шатов, Паредес, Кузяев, Ерохин, Кокорин, Дриусси

Утрехт: Йенсен, Клайбер, Брафхейд, Леувин, Аюб, Янссен, Эмануэльсон, ван де Стрек, Керк, Дессерс, Лабиад

Место и дата

24 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Локомотив» арендовал чемпиона Европы. Таблица трансферов РФПЛ«Локомотив» арендовал чемпиона Европы. Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Большинство читателей «Советского спорта» считает, что «Зенит» пройдет «Утрехт»«Советский спорт» подвел итоги голосования среди своих читателей, которым было предложено ответить на вопрос, сумеет ли «Зенит» выйти победителем из противостояния с «Утрехтом».Все случаи, когда «Зенит» отыгрывался в еврокубках: удачных только 4 из 14Все случаи, когда «Зенит» отыгрывался в еврокубках: удачных только 4 из 14«Советский спорт вспоминает, когда «Зенит» в российской истории отыгрывался после выездного поражения в квалификации еврокубков.«Зенит» – «Утрехт». Кузяев и Шатов – в стартовом составе сине-бело-голубыхТренерский штаб «Зенита» назвал состав команды ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы против «Утрехта».«Клевать «Зенит», клевать!» Шуток о бакланах меньше не становится«Клевать «Зенит», клевать!» Шуток о бакланах меньше не становитсяГлавной птицей недели, месяца, да наверное и года стал вне всякого сомнения баклан.
Футбол
Женская сборная России вышла в полуфинал Универсиады
Футбол
Магомед Оздоев: Я даже не отвлекаюсь на разговоры о «Спартаке»
Футбол
Жозе Моуринью: Ибрагимович будет важен для «Манчестер Юнайтед» во второй части сезона
Футбол
«Манчестер Юнайтед» объявил о подписании контракта с Ибрагимовичем
все новости
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Утрехт
Утрехткалендарьстатистика
Лига Европы
Лига Европытаблицакалендарьстатистикатексты/новости