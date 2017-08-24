Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Барыс2 : 0Спартак
Футбол  Зенит1 : 0Утрехт
Футбол  Русенборг- : -Аякс
Футбол  Динамо Киев2 : 0Маритиму
Футбол  Фенербахче0 : 0Вардар
Футбол  Црвена Звезда- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

ЦСКА в Лиге чемпионов сыграет с «МЮ», «Бенфикой» и «Базелем»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
ЦСКА в Лиге чемпионов сыграет с «МЮ», «Бенфикой» и «Базелем»
Фото: «Советский спорт». Александр Мельников

Сегодня в Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона 2017/18.

По ее итогам ЦСКА оказался в группе А вместе с «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Бенфикой» (Португалия) и «Базелем» (Швейцария).

Первые матчи между командами состоятся 12-13 сентября.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию жеребьевки, где вы можете ознакомиться с подробными результатами.

РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ ГРУППОВОГО ЭТАПА

1-й тур – 12/13 сентября
2-й тур – 26/27 сентября
3-й тур – 17/18 октября
4-й тур – 31 октября/1 ноября
5-й тур – 21/22 ноября
6-й тур – 5/6 декабря

Финал турнира пройдет 26 мая 2018 года на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

Голосование: «Бенфика», «Манчестер Юнайтед», «Базель». Как выступит ЦСКА в Лиге чемпионов?

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Локомотив» арендовал чемпиона Европы. Таблица трансферов РФПЛ«Локомотив» арендовал чемпиона Европы. Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Сергей Родионов: Если «Спартак» выйдет в плей-офф Лиги чемпионов, это будет успехом для насГенеральный директор «Спартака» Сергей Родионов прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.Денис Глушаков: Нашим клубам много раз попадались легкие группы, а потом мы обжигалисьПолузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.Роман Бабаев: ЦСКА в Лиге чемпионов достались очень серьезные соперникиГенеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.Гончаренко – Слуцкий – 4:2! Причем здесь Акинфеев?Гончаренко – Слуцкий – 4:2! Причем здесь Акинфеев?ЦСКА под руководством Виктора Гончаренко сыграл четыре матча в Лиге чемпионов и ни разу не пропустил!
Футбол
Денис Глушаков: Нашим клубам много раз попадались легкие группы, а потом мы обжигались
Футбол
Роман Бабаев: ЦСКА в Лиге чемпионов достались очень серьезные соперники
Футбол
УЕФА назвала Роналду лучшим игроком в сезоне 2016/17
Футбол
«Спартак» предложил «Шальке» за Хеведеса 9 млн евро
все новости
Базель
Базелькалендарьстатистика
Бенфика
Бенфикакалендарьстатистика
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости