Защитник Соловьев подписал полноценный контракт с московским «Динамо»
Источник: ХК «Динамо» (Москва)Комментарии
Защитник Максим Соловьев подписал полноценный контракт с московским «Динамо», сообщается на официальном сайте клуба.
Одностороннее соглашение с 38-летним игроком рассчитано на год.
Напомним, в составе бело-голубых Соловьев дважды выигрывал Кубок Гагарина.
В минувшем сезоне он в 22 матчах регулрного чемпионата КХЛ набрал 5 (1+4) очков при показателе полезности «+6».
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