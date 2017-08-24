«Авангард» в овертайме переиграл «Северсталь»

Хоккеисты «Авангарда» на своей площадке оказались сильнее «Северстали» в матче регулярного чемпионата КХЛ (1:0 ОТ).

Основное время матча завершилось вничью 0:0. В овертайме победную шайбу на свой счет записал Андре Петерссон.

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В следующем матче «Авангард» 26 августа на своей площадке примет «Торпедо». В тот же день «Северсталь» в гостях встретится с «Сибирью».