«Авангард» в овертайме переиграл «Северсталь»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Хоккеисты
«Авангарда» на своей площадке оказались сильнее «Северстали» в матче
регулярного чемпионата КХЛ (1:0 ОТ).
Основное время матча завершилось вничью 0:0. В овертайме победную шайбу на свой счет записал Андре Петерссон.
В следующем матче «Авангард» 26 августа на своей площадке примет «Торпедо». В тот же день «Северсталь» в гостях встретится с «Сибирью».
Матч
Авангард - Северсталь - 1:0 О.Т. (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы:
Петерссон 60:21 (1:0).
Место и дата
24 августа 16:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически