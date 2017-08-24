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«Авангард» в овертайме переиграл «Северсталь»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Авангарда» на своей площадке оказались сильнее «Северстали» в матче регулярного чемпионата КХЛ (1:0 ОТ).

Основное время матча завершилось вничью 0:0. В овертайме победную шайбу на свой счет записал Андре Петерссон.

В следующем матче «Авангард» 26 августа на своей площадке примет «Торпедо». В тот же день «Северсталь» в гостях встретится с «Сибирью».

Матч

Авангард - Северсталь - 1:0 О.Т. (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы:

Петерссон 60:21 (1:0).

Место и дата

24 августа 16:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция

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