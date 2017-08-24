Александр Прудников стал игроком «Анжи»
Источник: ФК «Анжи»Комментарии
Нападающий Александр Прудников стал игроком махачкалинского «Анжи».
Как сообщает официальный сайт махачкалинской команды, соглашение с 29-летним нападающим рассчитано до конца сезона-2017/18.
Напомним, что Прудников провел в составе махачкалинской команды в чемпионате России сезона-2016/17 10 матчей и забил три мяча. Однако летом Прудников расторг контракт с дагестанской командой по обоюдному согласию сторон.
Прудников — в #Анжи! https://t.co/du8voYw22a pic.twitter.com/LERFetx959— ФК «Анжи» (@fc_anji) 24 августа 2017 г.
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