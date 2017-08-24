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Александр Прудников стал игроком «Анжи»

Источник:  ФК «Анжи»Комментарии

Нападающий Александр Прудников стал игроком махачкалинского «Анжи».

Как сообщает официальный сайт махачкалинской команды, соглашение с 29-летним нападающим рассчитано до конца сезона-2017/18.

Напомним, что Прудников провел в составе махачкалинской команды в чемпионате России сезона-2016/17 10 матчей и забил три мяча. Однако летом Прудников расторг контракт с дагестанской командой по обоюдному согласию сторон.

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