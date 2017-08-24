Защитник Кондратьев продолжит выступать за «Амур»
Источник: ХК «Амур»Комментарии
«Амур» подписал однолетний контракт с защитником Максимом Кондратьевым, сообщается на официальном сайте клуба.
34-летний игрок выступал за хабаровскую команду в прошедшем сезоне. В 60 матчах регулярного чемпионата КХЛ он набрал 19 (7+12) очков при показателе полезности «-6».
В мае он заключил соглашение с нижегородским «Торпедо», но в межсезонье клуб расторг с ним контракт.
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