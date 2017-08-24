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Доминик Кубалик: Мне нужна игровая практика, чтобы попасть на Олимпиаду

Источник:  ХК «Салават Юлаев»Комментарии

Чешский нападающий Доминик Кубалик рассказал, почему было принято решение о расторжении контракта с «Салавтом Юлаевым».

- Вы знаете, что этот сезон – олимпийский. В клубе помимо меня есть пять иностранцев, а мне нужна игровая практика, чтобы попасть на Олимпиаду. Поэтому я попросил клуб если есть возможность, то отпустить меня поиграть, и клуб пошел мне навстречу.

Я еще не уверен в своих планах, но если все будет так, как я планирую, то сначала поеду в Швейцарию. Но также существует вариант, что я вернусь в свою родную команду в Пльзень (Чехия).

В Чехии я много говорил про Уфу, про Россию. Мне очень нравится здесь в Уфе, у меня здесь появились друзья. Например, в футбольном клубе «Уфа» играет чех (Ондржей Ванек), с кем у меня хорошие отношения . Как вы знаете права на меня в КХЛ останутся у «Салавата Юлаева». Я буду рад воспользоваться еще одним шансом, если поступит такое предложение от команды. В Уфе мне очень нравится», – цитирует Кубалика официальный сайт уфимского клуба.

Ранее стало известно, что чешский форвард расторг контракт с уфимским клубом и продолжит карьеру в Швейцарии.

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