Доминик Кубалик: Мне нужна игровая практика, чтобы попасть на Олимпиаду

Чешский нападающий Доминик Кубалик рассказал, почему было принято решение о расторжении контракта с «Салавтом Юлаевым».

- Вы знаете, что этот сезон – олимпийский. В клубе помимо меня есть пять иностранцев, а мне нужна игровая практика, чтобы попасть на Олимпиаду. Поэтому я попросил клуб если есть возможность, то отпустить меня поиграть, и клуб пошел мне навстречу.

Я еще не уверен в своих планах, но если все будет так, как я планирую, то сначала поеду в Швейцарию. Но также существует вариант, что я вернусь в свою родную команду в Пльзень (Чехия).

В Чехии я много говорил про Уфу, про Россию. Мне очень нравится здесь в Уфе, у меня здесь появились друзья. Например, в футбольном клубе «Уфа» играет чех (Ондржей Ванек), с кем у меня хорошие отношения . Как вы знаете права на меня в КХЛ останутся у «Салавата Юлаева». Я буду рад воспользоваться еще одним шансом, если поступит такое предложение от команды. В Уфе мне очень нравится», – цитирует Кубалика официальный сайт уфимского клуба.

Ранее стало известно, что чешский форвард расторг контракт с уфимским клубом и продолжит карьеру в Швейцарии.