Доминик Кубалик: Мне нужна игровая практика, чтобы попасть на Олимпиаду
Чешский нападающий Доминик Кубалик рассказал, почему было
принято решение о расторжении контракта с «Салавтом Юлаевым».
- Вы знаете, что этот сезон – олимпийский. В клубе помимо меня
есть пять иностранцев, а мне нужна игровая практика, чтобы попасть на
Олимпиаду. Поэтому я попросил клуб если есть возможность, то отпустить меня
поиграть, и клуб пошел мне навстречу.
Я еще не уверен в своих планах, но если все будет так, как я
планирую, то сначала поеду в Швейцарию. Но также существует вариант, что я
вернусь в свою родную команду в Пльзень (Чехия).
В Чехии я много говорил про Уфу, про Россию. Мне очень нравится
здесь в Уфе, у меня здесь появились друзья. Например, в футбольном клубе «Уфа»
играет чех (Ондржей Ванек), с кем у меня хорошие отношения . Как вы знаете
права на меня в КХЛ останутся у «Салавата Юлаева». Я буду рад воспользоваться
еще одним шансом, если поступит такое предложение от команды. В Уфе мне очень
нравится», – цитирует Кубалика официальный сайт уфимского клуба.
Ранее
стало известно, что чешский форвард расторг контракт с уфимским клубом и
продолжит карьеру в Швейцарии.