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Жоау Канселу: Дани Алвес – мой кумир для подражания

Источник:  ФК «Интер»Комментарии

Защитник «Интера» Жоау Канселу признался, что считает своим кумиром защитника «ПСЖ» Дани Алвеса.

«Все случилось очень быстро, «Интер» - огромный клуб на европейской арене. Я буду много работать, что помочь достичь миланцам нужных целей.

В своей карьере я ориентируюсь на Дани Алвеса, он для меня главный кумир и пример. Но нас нельзя сравнивать, мы абсолютно разные игроки», - приводит слова Канселу официальный сайт «Интера».

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