«Спартак» в гостях уступил «Барысу»

Хоккеисты «Спартака» уступили на выезде казахскому «Барысу» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 0:2.

Дубль в этой встрече на свой счет записал канадский нападающий «Барыса» Мартен Сен-Пьер.

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В следующем матче «Спартак» 26 августа в гостях сыграет с «Югрой». В тот же день «Барыс» на своей площадке примет рижское «Динамо».