«Спартак» в гостях уступил «Барысу»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Хоккеисты «Спартака» уступили на выезде казахскому «Барысу» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 0:2.
Дубль в этой встрече на свой счет записал канадский нападающий «Барыса» Мартен Сен-Пьер.
В следующем матче «Спартак» 26 августа в гостях сыграет с «Югрой». В тот же день «Барыс» на своей площадке примет рижское «Динамо».
Матч
Барыс - Спартак - 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Голы:
Сен-Пьер (Доус, Вэй), 39:08 (1:0). Сен-Пьер (Маркелов, Сагадеев), 59:35 (2:0 - п.в.).
Место и дата
24 августа 16:30, Барыс Арена, Онлайн-трансляция
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