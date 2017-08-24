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«Спартак» в гостях уступил «Барысу»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Спартака» уступили на выезде казахскому «Барысу» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 0:2.

Дубль в этой встрече на свой счет записал канадский нападающий «Барыса» Мартен Сен-Пьер.

В следующем матче «Спартак» 26 августа в гостях сыграет с «Югрой». В тот же день «Барыс» на своей площадке примет рижское «Динамо».

Матч

Барыс - Спартак - 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Голы:

Сен-Пьер (Доус, Вэй), 39:08 (1:0). Сен-Пьер (Маркелов, Сагадеев), 59:35 (2:0 - п.в.).

Место и дата

24 августа 16:30, Барыс Арена, Онлайн-трансляция

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