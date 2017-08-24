Большинство читателей «Советского спорта» считает, что «Зенит» пройдет «Утрехт»

«Советский спорт» подвел итоги голосования среди своих читателей, которым было предложено ответить на вопрос, сумеет ли «Зенит» выйти победителем из противостояния с «Утрехтом».

Напомним, первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы питерцы проиграли со счетом 0:1. Сегодня пройдет ответная встреча.

Большинство проголосовавших (2570 человек, или 61,6%) считает, что российский клуб пройдет соперника.

За обратный вариант высказались 1604 читателя (38,4%).

Игра в Петербурге начнется в 20:00 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.