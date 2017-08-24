Определились составы всех групп в Лиге чемпионов
Сегодня в Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2017/18.
Своих соперников узнали 32 команды, которые сформировали восемь квартетов:
Группа А: «Бенфика», «Манчестер Юнайтед», «Базель», ЦСКА
Группа В: «Бавария», «ПСЖ», «Андерлехт», «Селтик»
Группа С: «Челси», «Атлетико», «Рома», «Карабах»
Группа D: «Ювентус», «Барселона», «Олимпиакос», «Спортинг»
Группа Е: «Спартак», «Севилья», «Ливерпуль», «Марибор»
Группа F: «Шахтер», «Манчестер Сити», «Наполи», «Фейеноорд»
Группа G: «Монако», «Порту», «Бешикташ», «РБ Лейпциг»
Группа H: «Реал», «Боруссия», «Тоттенхэм», АПОЭЛ
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию жеребьевки.
РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ ГРУППОВОГО ЭТАПА
1-й тур - 12/13 сентября
2-й тур - 26/27 сентября
3-й тур - 17/18 октября
4-й тур - 31 октября/1 ноября
5-й тур - 21/22 ноября
6-й тур - 5/6 декабря
Финал турнира пройдет 26 мая 2018 года на стадионе «Олимпийский» в Киеве.