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Определились составы всех групп в Лиге чемпионов

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня в Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2017/18.

Своих соперников узнали 32 команды, которые сформировали восемь квартетов:

Группа А: «Бенфика», «Манчестер Юнайтед», «Базель», ЦСКА

Группа В: «Бавария», «ПСЖ», «Андерлехт», «Селтик»

Группа С: «Челси», «Атлетико», «Рома», «Карабах»

Группа D: «Ювентус», «Барселона», «Олимпиакос», «Спортинг»

Группа Е: «Спартак», «Севилья», «Ливерпуль», «Марибор»

Группа F: «Шахтер», «Манчестер Сити», «Наполи», «Фейеноорд»

Группа G: «Монако», «Порту», «Бешикташ», «РБ Лейпциг»

Группа H: «Реал», «Боруссия», «Тоттенхэм», АПОЭЛ

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию жеребьевки.

РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ ГРУППОВОГО ЭТАПА

1-й тур - 12/13 сентября
2-й тур - 26/27 сентября
3-й тур - 17/18 октября
4-й тур - 31 октября/1 ноября
5-й тур - 21/22 ноября
6-й тур - 5/6 декабря

Финал турнира пройдет 26 мая 2018 года на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

Голосование: «Бенфика», «Манчестер Юнайтед», «Базель». Как выступит ЦСКА в Лиге чемпионов?
Голосование: «Севилья», «Ливерпуль», «Марибор». Как выступит «Спартак» в Лиге чемпионов?

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