«Торпедо» выиграло у «Югры» в матче регулярного чемпионата КХЛ
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Хоккеисты
нижегородского «Торпедо» переиграли в гостях «Югру» со счетом 3:1.
Заброшенными шайбами у «Торпедо» отличились Владимир Галузин, Кирилл
Рассказов и Геннадий Столяров. У «Югры» точный бросок на счету Антона Королева.
В следующем матче «Югра» 26 августа встретится дома со «Спартаком». В тот же день «Торпедо» на выезде сыграет с «Авангардом».
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