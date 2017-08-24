«Торпедо» выиграло у «Югры» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Хоккеисты нижегородского «Торпедо» переиграли в гостях «Югру» со счетом 3:1.

Заброшенными шайбами у «Торпедо» отличились Владимир Галузин, Кирилл Рассказов и Геннадий Столяров. У «Югры» точный бросок на счету Антона Королева.

В следующем матче «Югра» 26 августа встретится дома со «Спартаком». В тот же день «Торпедо» на выезде сыграет с «Авангардом».