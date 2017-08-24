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«Торпедо» выиграло у «Югры» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты нижегородского «Торпедо» переиграли в гостях «Югру» со счетом 3:1.

Заброшенными шайбами у «Торпедо» отличились Владимир Галузин, Кирилл Рассказов и Геннадий Столяров. У «Югры» точный бросок на счету Антона Королева.

В следующем матче «Югра» 26 августа встретится дома со «Спартаком». В тот же день «Торпедо» на выезде сыграет с «Авангардом».

Матч

Югра - Торпедо - 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Голы:

Столяров (Паршин, Кундратек), 16:24 (0:1). Рассказов (Григорьев, Ураков), 37:21 (0:2). Королёв (Королёв), 49:50 (1:2). Галузин (Столяров, Паршин), 59:38 (1:3).

Место и дата

24 августа 17:00, Арена Югра, Онлайн-трансляция

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