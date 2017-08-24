Андрей Скабелка: Хорошее было начало, первые 10 минут играли активно
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тренер «Авангарда» Андрей Скабелка поделился впечатлениями от матча
регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (1:0 ОТ).
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Хорошее было начало, первые 10 минут играли активно, моменты были у Петерссона
и Сундстрема. Затем игра выровнялась, у команд были одинаковые шансы на успех.
Ребята сражались, играли до последнего. Выиграли в овертайме, в любом случае
это победа, здорово сыграл Доминик. Когда «Северсталь» взяла тайм-аут, чтобы
успокоить игру, мы попытались что-то поменять в атаке, но не получилось. В
целом, мы довольны победой, - приводит слова Скабелки пресс-служба омской
команды.
Добавим, что в следующем матче «Авангард» 26 августа на своей площадке примет «Торпедо». В тот же день «Северсталь» в гостях встретится с «Сибирью».
Матч
Авангард - Северсталь - 1:0 О.Т. (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы:
Петерссон 60:21 (1:0).
Место и дата
24 августа 16:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция