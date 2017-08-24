Андрей Скабелка: Хорошее было начало, первые 10 минут играли активно

Главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (1:0 ОТ).

– Хорошее было начало, первые 10 минут играли активно, моменты были у Петерссона и Сундстрема. Затем игра выровнялась, у команд были одинаковые шансы на успех. Ребята сражались, играли до последнего. Выиграли в овертайме, в любом случае это победа, здорово сыграл Доминик. Когда «Северсталь» взяла тайм-аут, чтобы успокоить игру, мы попытались что-то поменять в атаке, но не получилось. В целом, мы довольны победой, - приводит слова Скабелки пресс-служба омской команды.

Добавим, что в следующем матче «Авангард» 26 августа на своей площадке примет «Торпедо». В тот же день «Северсталь» в гостях встретится с «Сибирью».