«Спартак» предложил «Шальке» за Хеведеса 9 млн евро
Источник: Сайт Джанлуки Ди МарциоКомментарии
Московский «Спартак» предложил «Шальке» за центрального защитника Бенедикта Хеведеса 9 миллионов евро, сообщил на своем сайте журналист Джанлука Ди Марцио.
Ранее сообщалось, что на 29-летнего игрока претендуют «Ливерпуль» и «Ювентус».
Хеведес является воспитанником «Шальке». В составе основной команды он провел 240 матчей в бундеслиге.
Однако новый наставник «Шальке» Доменико Тедеско недавно лишил Хеведеса капитанской повязки и отдал ее Ральфу Ферманну. А в 1-м туре чемпионата Германии в матче с «Лейпцигом» защитник остался в запасе.
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