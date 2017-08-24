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«Спартак» предложил «Шальке» за Хеведеса 9 млн евро

Источник:  Сайт Джанлуки Ди МарциоКомментарии

Московский «Спартак» предложил «Шальке»  за центрального защитника Бенедикта Хеведеса 9 миллионов евро, сообщил на своем сайте журналист Джанлука Ди Марцио.

Ранее сообщалось, что на 29-летнего игрока претендуют «Ливерпуль» и «Ювентус».

Хеведес является воспитанником «Шальке». В составе основной команды он провел 240 матчей в бундеслиге.

Однако новый наставник «Шальке» Доменико Тедеско недавно лишил Хеведеса капитанской повязки и отдал ее Ральфу Ферманну. А в 1-м туре чемпионата Германии в матче с «Лейпцигом» защитник остался в запасе.

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