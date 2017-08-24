«Зенит» – «Утрехт». Кокорин забил восьмой гол в сезоне
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы с «Утрехтом» отличился восьмой раз в сезоне.
26-летний нападающий забил шесть мячей в чемпионате России и два – в Лиге Европы.
Матч «Зенит» - «Утрехт» начался в 20:00. Встреча проходит на стадионе «Санкт-Петербург», после 15 минут счет 1:0 в пользу сине-бело-голубых.
Матч
Голы
Кокорин 9 (1:0).
Состав
Зенит: Лунев, Смольников, Маммана, Кришито, Иванович, Шатов, Паредес, Кузяев, Ерохин, Кокорин, Дриусси
Утрехт: Йенсен, Клайбер, Брафхейд, Леувин, Аюб, Янссен, Эмануэльсон, ван де Стрек, Керк, Дессерс, Лабиад
Предупреждения:
Шатов, 21 - нет
Судья:
Карлос Дель Серро (Испания)
Место и дата
24 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция
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