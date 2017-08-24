«Зенит» – «Утрехт». Кокорин забил восьмой гол в сезоне

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы с «Утрехтом» отличился восьмой раз в сезоне.

26-летний нападающий забил шесть мячей в чемпионате России и два – в Лиге Европы.

Матч «Зенит» - «Утрехт» начался в 20:00. Встреча проходит на стадионе «Санкт-Петербург», после 15 минут счет 1:0 в пользу сине-бело-голубых.