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«Зенит» – «Утрехт». Кокорин забил восьмой гол в сезоне

Евгений Нарижный
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы с «Утрехтом» отличился восьмой раз в сезоне.

26-летний нападающий забил шесть мячей в чемпионате России и два – в Лиге Европы.

Матч «Зенит» - «Утрехт» начался в 20:00. Встреча проходит на стадионе «Санкт-Петербург», после 15 минут счет 1:0 в пользу сине-бело-голубых.

Матч

Зенит - Утрехт - 1:0 (1:0)

1-й тайм

Голы

Кокорин 9 (1:0).

Состав

Зенит: Лунев, Смольников, Маммана, Кришито, Иванович, Шатов, Паредес, Кузяев, Ерохин, Кокорин, Дриусси

Утрехт: Йенсен, Клайбер, Брафхейд, Леувин, Аюб, Янссен, Эмануэльсон, ван де Стрек, Керк, Дессерс, Лабиад

Предупреждения:

Шатов, 21 - нет

Судья:

Карлос Дель Серро (Испания)

Место и дата

24 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

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