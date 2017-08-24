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УЕФА назвала Роналду лучшим игроком в сезоне 2016/17

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Лучшим футболистом года по версии УЕФА признан форвард «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Отметим, что на награду кроме португальца претендовали голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон и нападающий «Барселоны» Лионель Месси.

Ранее УЕФА назвала лучших игроков Лиги чемпионов 2016/17 в каждом из амплуа.

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