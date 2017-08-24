УЕФА назвала Роналду лучшим игроком в сезоне 2016/17
Источник: UEFA (УЕФА)Комментарии
Лучшим футболистом года по версии УЕФА признан форвард «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду.
Лучшим футболистом года по версии УЕФА признан форвард "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду 🏅🏅🏅#жеребьевкаЛЧ #TheUEFAawards pic.twitter.com/Xqyq6AaB0C— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 24 августа 2017 г.
Отметим, что на награду кроме португальца претендовали голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон и нападающий «Барселоны» Лионель Месси.
Ранее УЕФА назвала лучших игроков Лиги чемпионов 2016/17 в каждом из амплуа.
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