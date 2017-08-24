Роман Бабаев: ЦСКА в Лиге чемпионов достались очень серьезные соперники

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

Армейцы сыграют в группе А с английским «Манчестер Юнайтед», швейцарским «Базелем» и португальской «Бенфикой».

«На самом деле все эмоции были вчера, когда достигли поставленной цели и пробились в групповой этап, мы снова оказались среди 32 лучших клубов Европы, - сказал Бабаев. - К сегодняшнему жребию изначально относились спокойно, не было команд, с которыми хотелось сыграть или, наоборот, не хотелось. Я бы не стал обращать внимание на афиши, на имена команд, это очень серьезные соперники: «Бенфика» является чемпионом Португалии, «Базель» - практически бессменный чемпион Швейцарии, «Манчестер Юнайтед» вообще в представлении не нуждается».