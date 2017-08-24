Денис Глушаков: Нашим клубам много раз попадались легкие группы, а потом мы обжигались

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

Красно-белые в группе Е сыграют с английским «Ливерпулем», испанской «Севильей» и словенским «Марибором».

«Это Лига чемпионов, простых матчей в этом турнире не бывает, со всеми будет тяжело играть. Я бы не хотел выделять какую-то из команд, а кого-то из соперников принижать. Много раз было такое, что нашим клубам или сборной попадались легкие группы, а потом мы обжигались. Будет интересно и не просто играть против каждого из соперников, для болельщиков это долгожданное событие», - сказал Глушаков.