Сергей Родионов: Если «Спартак» выйдет в плей-офф Лиги чемпионов, это будет успехом для нас

Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

- Мы не ждали легкую группу, все участники Лиги чемпионов – довольно серьезные команды. Могло быть и хуже. В группе Е явным фаворитом выглядит «Ливерпуль». Мы будем бороться, стараться. Если «Спартак» выйдет из группы в плей-офф Лиги чемпионов, это будет успехом для нас. Если с третьего места попадем в плей-офф Лиги Европы – это будет достойным выступлением. Ну а четвертое место будет плохим результатом, - передает слова Родионова «Р-Спорт».

Напомним, что по итогам жеребьевки «Спартак» оказался в группе Е вместе с «Севильей» (Испания), «Ливерпулем» (Англия) и «Марибором» (Словения).

Первые матчи между командами состоятся 12/13 сентября.