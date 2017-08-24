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Сергей Родионов: Если «Спартак» выйдет в плей-офф Лиги чемпионов, это будет успехом для нас

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

- Мы не ждали легкую группу, все участники Лиги чемпионов – довольно серьезные команды. Могло быть и хуже. В группе Е явным фаворитом выглядит «Ливерпуль». Мы будем бороться, стараться. Если «Спартак» выйдет из группы в плей-офф Лиги чемпионов, это будет успехом для нас. Если с третьего места попадем в плей-офф Лиги Европы – это будет достойным выступлением. Ну а четвертое место будет плохим результатом, - передает слова Родионова «Р-Спорт».

Напомним, что по итогам жеребьевки «Спартак» оказался в группе Е вместе с «Севильей» (Испания), «Ливерпулем» (Англия) и «Марибором» (Словения).

Первые матчи между командами состоятся 12/13 сентября.

Голосование: «Севилья», «Ливерпуль», «Марибор». Как выступит «Спартак» в Лиге чемпионов?

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