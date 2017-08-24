Андрей Червиченко: «Спартак» будет бороться с «Марибором» за третье место и выход в Лигу Европы

Бывший президент и владелец московского клуба Андрей Червиченко прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

- «Спартак» точно попал не в сказку. С первыми двумя местами в группе Е все понятно – это «Ливерпуль» и «Севилья». В матче с «Ливерпулем» совсем беда будет для «красно-белых». «Спартак» будет бороться с «Марибором» за третье место и выход в Лигу Европы. Но словенские команды – совсем не подарок. Уже обжигались на них, и сборная России в том числе. Я бы не сказал, что третье место обеспечено «Спартаку». За него придется серьезно побиться, - передает слова Червиченко «Р-Спорт».

Напомним, что по итогам жеребьевки «Спартак» оказался в группе Е вместе с «Севильей» (Испания), «Ливерпулем» (Англия) и «Марибором» (Словения).

Первые матчи между командами состоятся 12/13 сентября.