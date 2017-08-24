Понтус Вернблум: Нам досталась не самая тяжелая группа

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум поделился мнением о жеребьевке группового турнира Лиги чемпионов.

Армейцы в группе А сыграют с «Бенфикой», «Манчестер Юнайтед» и «Базелем».

- Хорошая группа. Если учитывать то, как складывалась жеребьевка, не самая тяжелая из всех, что нам могли достаться, - сказал швед. - Я помню игры с «Манчестер Юнайтед», тогда в гостях мы выглядели очень неплохо, но уступили 0:1 из-за гола в концовке. Дома смогли забить и в итоге закончили 1:1. Когда ты находишься в четвертой корзине, не стоит слишком уж полагаться на жребий. По большому счету мы были готовы сыграть с любыми соперниками и принимаем вызов. Будем стараться в каждой встрече добиться положительного результата. Наш настрой - сделать все возможное для того, чтобы наша команда побеждала!