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Андрей Федун: В целом группа у «Спартака» тяжелая, но не убийственная

Источник:  ТАССКомментарии

Генеральный директор ООО «Стадион «Спартак» Андрей Федун прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

- Мне не хотелось, чтобы нам достался «Манчестер Юнайтед» или «Манчестер Сити», а в целом группа у нас тяжелая, но не убийственная. Не сказал бы, что явный фаворит это «Ливерпуль», «Севилья» тоже очень крепкая команда. Есть ли у команды шанс пройти групповой этап? Вот если бы «Реал» или ПСЖ были с нами, я бы однозначно сказал, что нет, а так, все может быть, - передает слова Федуна ТАСС.

Напомним, что по итогам жеребьевки «Спартак» оказался в группе Е вместе с «Севильей» (Испания), «Ливерпулем» (Англия) и «Марибором» (Словения).

Первые матчи между командами состоятся 12/13 сентября.

Голосование: «Севилья», «Ливерпуль», «Марибор». Как выступит «Спартак» в Лиге чемпионов?

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