БК «Фонбет» и КХЛ подписали контракт на пять лет

Букмекерская компания «Фонбет» стала эксклюзивным партнером Континентальной хоккейной лиги. Контракт рассчитан на пять лет и на данный момент является рекордным в России, сообщили на пресс-конференции в МИА «Россия Сегодня».

– Мы выбрали БК «Фонбет» в честной борьбе. Были предложения от всех ведущих букмекеров, но самое интересное поступило от «Фонбет». Подписание соглашения с БК «Фонбет» стало логичным продолжением длительных взаимоотношений лиги и букмекера. Мы в КХЛ рады, что среди наших партнеров теперь есть компания, имеющая большой опыт и авторитет на букмекерском рынке России. Надеемся на долговременное сотрудничество, направленное, прежде всего, на популяризацию хоккея в нашей стране. Отмечу, что соглашение эксклюзивное. То есть клубы КХЛ не могут заключать соглашения с другими букмекерские компаниями, но компании могут активировать свои маркетинговые программы в сотрудничестве с «Фонбет» – заявил на пресс-конференции президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.

– Мы очень долго работали над этим контрактом. Тщательно прорабатывали все нюансы. Также хотел бы сообщить, что сейчас БК «Фонбет» ведет переговоры с телеканалом «Матч ТВ» о выкупе спонсорского блока рекламы в трансляциях матчей КХЛ. – прокомментировал подписание соглашения председатель Совета директоров БК «Фонбет» Максим Кирюхин.