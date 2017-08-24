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Элвер Рахимич: ЦСКА имеет реальный шанс за последние пять лет выйти из группы

Источник:  ТАССКомментарии

Бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

- ЦСКА достались хорошие соперники, с «Манчестер Юнайтед» будет сложно. «Базель» и «Бенфика» - это команды, которые, на мой взгляд, вполне проходимы. Армейцы имеют реальные шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Думаю, что фаворит - «Манчестер», а остальные клубы разыграют вторую путевку за выход из группы.

Встреча в гостях против «Манчестер Юнайтед» будет особенной, играть против английской команды на «Олд Траффорд» - одно удовольствие. Я надеюсь, что каждый игрок ЦСКА это прочувствует. В остальном повторюсь, что ЦСКА достались хорошие соперники, мы имеем реальный шанс за последние пять лет выйти из группы. Но нужно понимать, что Лига чемпионов - это такой турнир, который не прощает ошибок, - передает слова Рахимича ТАСС.

Напомним, что по итогам жеребьевки ЦСКА оказался в группе А вместе с «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Бенфикой» (Португалия) и «Базелем» (Швейцария).

Первые матчи между командами состоятся 12-13 сентября.

Голосование: «Бенфика», «Манчестер Юнайтед», «Базель». Как выступит ЦСКА в Лиге чемпионов?

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