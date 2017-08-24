Смолов в стартовом составе «Краснодара» на матч с «Црвеной Звездой»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Стали известны стартовые составы «Црвены Звезды» и «Краснодара», которые встретятся сегодня в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.
«Црвена Звезда»: Борян, Родич, Савич, Стойкович, Срнич, Канга, Дональд, А. Фримпонг, Боакье, Радоньич, Милич.
«Краснодар»: Синицын, Мартынович, Гранквист, Петров, Каборе, Мамаев, Газинский, Вандерсон, Рамирес, Классон, Смолов.
Игра в Белграде начнется в 22:00 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
Напомним, в первой игре «Краснодар» взял верх со счетом 3:2.
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