Роберто Манчини: «Утрехт» – сильный соперник. Надеюсь, в группе «Зениту» повезет больше

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился мнением об ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы против «Утрехта» (2:0).

- Этот матч добавил вам седых волос?

- Это был отличный матч. Мы показали практически идеальную игру. Наша победа - огромная заслуга наших игроков и болельщиков.

- Кого бы вы хотели увидеть в групповом этапе: команд как «Утрехт» или полегче?

- В плей-офф нам не очень повезло, нам попался сильный соперник. Надеюсь, в группе нам повезет больше.

- Показалось, по ходу матча вы травмировали ногу. Это так?

- Да, небольшая боль есть (улыбается).

- Кого вы точно оставите в запасе в следующем матче?

- Какие-то замены будут, но я не скажу какие. Те ребята, которые играли, выложились по максимуму и должны отдохнуть, - передает слова Манчини корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы «Зенит» в дополнительное время победил «Утрехт» со счетом 2:0.

В составе петербургского клуба дубль оформил Александр Кокорин.

В первом матче 16 августа «Утрехт» обыграл сине-бело-голубых со счетом 1:0.

Следующий матч петербуржцы проведут 27 августа против «Ростова» в рамках чемпионата России.

Жеребьевка группового этапа Лиги Европы состоится в Монако 25 августа в 14:00.