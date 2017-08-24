Роберто Манчини: «Утрехт» – сильный соперник. Надеюсь, в группе «Зениту» повезет больше
Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился мнением об ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы против «Утрехта» (2:0).
- Этот матч добавил вам седых волос?
- Это был отличный матч. Мы показали практически идеальную игру. Наша победа - огромная заслуга наших игроков и болельщиков.
- Кого бы вы хотели увидеть в групповом этапе: команд как «Утрехт» или полегче?
- В плей-офф нам не очень повезло, нам попался сильный соперник. Надеюсь, в группе нам повезет больше.
- Показалось, по ходу матча вы травмировали ногу. Это так?
- Да, небольшая боль есть (улыбается).
- Кого вы точно оставите в запасе в следующем матче?
- Какие-то замены будут, но я не скажу какие. Те ребята, которые играли, выложились по максимуму и должны отдохнуть, - передает слова Манчини корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
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Напомним, в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы «Зенит» в дополнительное время победил «Утрехт» со счетом 2:0.
В составе петербургского клуба дубль оформил Александр Кокорин.
В первом матче 16 августа «Утрехт» обыграл сине-бело-голубых со счетом 1:0.
Следующий матч петербуржцы проведут 27 августа против «Ростова» в рамках чемпионата России.
Жеребьевка группового этапа Лиги Европы состоится в Монако 25 августа в 14:00.
Матч
Голы
Кокорин 9 (1:0). Кокорин 105 (2:0).
Состав
Зенит: Лунев, Иванович, Маммана, Смольников, Кришито, Кузяев, Шатов (Краневиттер, 89), Паредес, Ерохин, Кокорин (Дзюба, 107), Дриусси (Полоз, 73)
Утрехт: Йенсен, Леувин (Баэбек, 106), Клайбер, Брафхейд (ван дер Маарель, 75), Янссен, Эмануэльсон, Керк (Гёртлер, 89), Аюб, ван де Стрек, Лабиад, Дессерс
Предупреждения:
Шатов, 21; Паредес, 65; Ерохин, 68; Кокорин, 105; Краневиттер, 115 - Аюб, 65
Судья:
Карлос Дель Серро (Испания)
Место и дата
24 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция