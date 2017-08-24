Олег Шатов: Мы бы сами себя не поняли, если бы не вышли в групповой этап Лиги Европы

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов поделился мнением об ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы против «Утрехта» (2:0).

- Тяжелый матч. Нас бы никто не понял, да и мы сами бы себя не поняли, если бы не прошли дальше. Играть в Лиге Европы очень престижно и приятно. Сегодня вышли с одной целью - пройти в групповой этап.

- Комфортно было играть при закрытой крыше?

- Играть было очень приятно, спасибо стадиону. Дождь шёл целый день, любое другое поле могло не выдержать. Думаю, болельщики подучили удовольствие, - передает слова Шатова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы «Зенит» в дополнительное время победил «Утрехт» со счетом 2:0.

В составе петербургского клуба дубль оформил Александр Кокорин.

В первом матче 16 августа «Утрехт» обыграл сине-бело-голубых со счетом 1:0.

Следующий матч петербуржцы проведут 27 августа против «Ростова» в рамках чемпионата России.

Жеребьевка группового этапа Лиги Европы состоится в Монако 25 августа в 14:00.

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