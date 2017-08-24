Бранислав Иванович: В матче с «Утрехтом» были готовы и к серии пенальти

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович поделился мнением об ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы против «Утрехта» (2:0).

- Мы начали игру так, как хотели. Быстрый гол в таких матчах очень важен. Жаль, что не успели забить второй, соперник начал контролировать игру. Хотя моменты для второго мяча в основное время у нас были - не получилось реализовать. Хорошо, что мы сохранили концентрацию до последнего и все-таки забили второй мяч. Теперь мы должны быстро восстановиться к следующей игре.

- Когда «Утрехт» забил мяч, который отменили, что почувствовали?

- Сразу было видно, что это нарушение правил, так что я ничего не чувствовал (улыбается).

- Про серию пенальти мысли были?

- Такой тяжелый матч, что мы были готовы и к этому. Слава богу, что получилось победить и без этого, - передает слова Ивановича корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы «Зенит» в дополнительное время победил «Утрехт» со счетом 2:0.

В составе петербургского клуба дубль оформил Александр Кокорин.

В первом матче 16 августа «Утрехт» обыграл сине-бело-голубых со счетом 1:0.

Следующий матч петербуржцы проведут 27 августа против «Ростова» в рамках чемпионата России.

Жеребьевка группового этапа Лиги Европы состоится в Монако 25 августа в 14:00.