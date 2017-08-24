Леандро Паредес: «Утрехту» было тяжело забить

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес поделился мнением об ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы против «Утрехта» (2:0).

- Хотели забить, но это было тяжело. Мы много работаем над тем, чтобы быть командой. С каждым матчем наша команда становится более сплоченной, - передает слова Паредеса корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Кокорин – бог! Если вы еще не поверили, вот новые доказательства (видео)



Напомним, в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы «Зенит» в дополнительное время победил «Утрехт» со счетом 2:0.

В составе петербургского клуба дубль оформил Александр Кокорин.

В первом матче 16 августа «Утрехт» обыграл сине-бело-голубых со счетом 1:0.

Следующий матч петербуржцы проведут 27 августа против «Ростова» в рамках чемпионата России.

Жеребьевка группового этапа Лиги Европы состоится в Монако 25 августа в 14:00.