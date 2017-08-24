Александр Ерохин: Лучше бы решили исход игры с «Утрехтом» за 90 минут

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился мнением об ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы против «Утрехта» (2:0).

- Было бы лучше, если бы решили исход за 90 минут. Но самое главное, что добились нужного результата. Будем готовиться к следующим матчам с мыслями, чтобы хорошо выступить в Лиге Европы. Гол в начале первого тайма сыграл свою роль.

При закрытой крыше игралось хорошо. Проблем никаких не возникло, - передает слова Ерохина корреспондент «Советского спорта» в Санкт-Петербурге.

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Напомним, в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы «Зенит» в дополнительное время победил «Утрехт» со счетом 2:0.

В составе петербургского клуба дубль оформил Александр Кокорин.

В первом матче 16 августа «Утрехт» обыграл сине-бело-голубых со счетом 1:0.

Следующий матч петербуржцы проведут 27 августа против «Ростова» в рамках чемпионата России.

Жеребьевка группового этапа Лиги Европы состоится в Монако 25 августа в 14:00.