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Александр Ерохин: Лучше бы решили исход игры с «Утрехтом» за 90 минут

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился мнением об ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы против «Утрехта» (2:0).

- Было бы лучше, если бы решили исход за 90 минут. Но самое главное, что добились нужного результата. Будем готовиться к следующим матчам с мыслями, чтобы хорошо выступить в Лиге Европы. Гол в начале первого тайма сыграл свою роль.

При закрытой крыше игралось хорошо. Проблем никаких не возникло, - передает слова Ерохина корреспондент «Советского спорта» в Санкт-Петербурге.

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Напомним, в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы «Зенит» в дополнительное время победил «Утрехт» со счетом 2:0.

В составе петербургского клуба дубль оформил Александр Кокорин.

В первом матче 16 августа «Утрехт» обыграл сине-бело-голубых со счетом 1:0.

Следующий матч петербуржцы проведут 27 августа против «Ростова» в рамках чемпионата России.

Жеребьевка группового этапа Лиги Европы состоится в Монако 25 августа в 14:00.


Матч

Зенит - Утрехт - 2:0 (1:0)

Голы

Кокорин 9 (1:0). Кокорин 105 (2:0).

Состав

Зенит: Лунев, Иванович, Маммана, Смольников, Кришито, Кузяев, Шатов (Краневиттер, 89), Паредес, Ерохин, Кокорин (Дзюба, 107), Дриусси (Полоз, 73)

Утрехт: Йенсен, Леувин (Баэбек, 106), Клайбер, Брафхейд (ван дер Маарель, 75), Янссен, Эмануэльсон, Керк (Гёртлер, 89), Аюб, ван де Стрек, Лабиад, Дессерс

Предупреждения:

Шатов, 21; Паредес, 65; Ерохин, 68; Кокорин, 105; Краневиттер, 115 - Аюб, 65

Судья:

Карлос Дель Серро (Испания)

Место и дата

24 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

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